Anche la Sardegna sarà protagonista della tredicesima edizione del festival internazionale del folklore in programma a Surin, in Thailandia, dal 25 al 31 gennaio 2018.

Un rassegna dove si incontreranno usi, costumi e tradizioni provenienti da ogni parte del modo, in un mix di musica e canti. Per rappresentare i colori dell’isola e dell’Italia sono stati scelti due importanti esponenti del panorama musicale isolano, in modo particolare del Meilogu: Emanuela Sassu di Bonorva e il “Cunsone Santu Juanne” di Thiesi.

L’artista bonorvese, da più di 10 anni sui plachi dell’isola, è stata tra le protagoniste dell’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 8 novembre dove ha avuto modo di proporre l’Ave Maria in sardo. Promotrice di eventi, grazie anche alla sua agenzia “Non Solo Eventi”, è la presidente del gruppo “Sas Bonorvesas” e voce femminile del gruppo “Muttos e Ballos”, di recente costituzione.

A calcare il palcoscenico thailandese saranno anche Nino Uneddu (boghe), Gavino Chighine (mesa boghe), Giovanni Antonio Brancazzu (contra) e Tore Canu (basciu). Sono questi i componenti della formazione tiesina che quest’anno hanno avuto il privilegio di partecipare “Corona dell'Amicizia”, importante manifestazione folkloristica svoltasi a Bobruisk, in Bielorussia.