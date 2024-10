La Sardegna si è svegliata sotto una cortina di neve e ghiaccio, sferzata da forti raffiche di gelido maestrale. Innevate le cime del Gennargentu, le catene montuose dell'Ogliastra, della Gallura e della Baronia, ma la neve ha fatto la sua comparsa anche a quote collinari basse. Temperatura a -5 durante la notte a Fonni.

Dopo l'abbondante nevicata a Nuoro i fiocchi bianchi sono arrivati anche a Sassari: innevate le cime del sud dell'Isola, quelle del Monte Linas, Serpeddì, Sette Fratelli e Is Cannoneris nell'hinterland di Cagliari.

Ieri a tarda sera, dopo l'arrivo dell'estensione dell'allerta meteo della Protezione civile della Sardegna per il gelo e la neve, il sindaco di Nuoro ha ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Stesso provvedimento adottato da diversi primi cittadini della Barbagia e Ogliastra.

Sul fronte della viabilità: ghiaccio e neve nell'altipiano di Campeda sulla Ss 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 dove è in vigore vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali. Non si registrano particolari criticità durante la notte. La Protezione civile raccomanda prudenza e di non mettersi in viaggio se non per motivi urgenti.

GLI AVVISI DELLA POLIZIA STRADALE DI FONNI. La provinciale numero 7 Fonni-Desulo e la Tonara-Tascusi attualmente non sono percorribili nonostante sia a lavoro lo spazzaneve si consiglia di mettersi in viaggio solo con veicoli fuori strada e per estrema necessità

La Statale 128 da Sorgono a Gavoi è transitabile con catene. Mettersi in viaggio solo con veicoli idonei e per estrema necessità.

A causa del l'abbondante nevicata la Polizia Stradale di Fonni consiglia ai cittadini dei centri di Fonni, Desulo, Tonara, Sorgono, Aritzo di mettersi in viaggio solo con auto munite di catene, così come per tutte le strade montane e per la Statale 389 Nuoro Lanusei.