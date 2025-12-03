La Regione Sardegna debutta con un proprio stand all'International Luxury Travel Market di Cannes, l'importante evento annuale per il settore del viaggio di lusso su scala globale. Questo prestigioso mercato si tiene presso il rinomato Palais des Festivals nella pittoresca località francese e rappresenta uno dei momenti clou nel circuito ILTM. L'ILTM Cannes 2025 è focalizzato sul segmento Luxury, cruciale per lo sviluppo turistico della Sardegna. Qui, gli espositori presenti nello stand regionale hanno l'opportunità di incontrare i principali acquirenti del settore del turismo di lusso, accuratamente selezionati dagli organizzatori. Questa fiera di rilievo nel settore turistico, con focus sul business tra aziende, si svolge dal 1 al 4 dicembre al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. L'evento è dedicato esclusivamente agli alberghi a 5 stelle e a 5 stelle di lusso, villaggi albergo di lusso, boutique hotels, luxury hotels, lifestyle hotels, resort benessere e spa a 5 stelle, ville di prestigio, tour operator e DMC specializzati nel luxury travel ed esperienziale, così come fornitori di servizi esclusivi.

"Il Luxury, sottolinea l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, è un settore nel quale la Sardegna è molto competitiva ed è attrattiva, oltre che di un sempre crescente numero di visitatori, di investitori e nell’ultimo periodo, anche dei grandi brand”. L'obiettivo dell'evento ILTM Cannes è quello di fornire numerose opportunità di networking, nonché forum informativi e intrattenimento fuori orario. Sono presenti 10 gli operatori turistici, fra alberghieri e DMC, ospitati nello stand della Sardegna. Si tratta di: Agenzia Turmo Travel, Resort Valle dell’Erica Thalasso e SPA, Blu Wonder DMC Costa Smeralda, Sin Élite Group Srl, Felix Hotels, F.A. Travel DMC Sardinia, ITI Marina Hotels & Resorts, Travel Motus in Sardinia, Sardinia & Italy My Way, Sardinia Chic Luxury Villas. Altri sono presenti negli stand dei vari brand del lusso, da Cheval Blanc a Belmond, da Small Luxory Hotels a The Leading Hotels.