Dal 24 settembre in prima serata su Canale 5 al via "L'isola di Pietro", la fiction in sei puntate, che segna, dopo 17 anni, il grande ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità. In un progetto coprodotto da RTI e dalla Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, Morandi veste i panni di un pediatra affabile e protettivo.

La fiction, ambientata nel suggestivo panorama dell'isola di Carloforte, racconta di Pietro, Gianni Morandi, che, vedovo, trascorre la sua vita tra le sue corse mattutine sulla spiaggia in compagnia del labrador Mirto e la vita in ospedale.

Pietro ha una figlia, Elena, assente da Carloforte da 15 anni a causa di un segreto che persino suo padre ignora, ma che dovra' tornare nel luogo della sua infanzia a causa di un incidente che vede coinvolto, tra gli altri, anche Pietro. Nella cornice dell'isola sarda, la serie si snoda tra segreti inconfessabili e colpi di scena nei quali Pietro, protagonista assoluto, sarà il contraltare rassicurante e paterno di ogni vicenda.

CARLOFORTE e' un posto magico, incastonato in un mare limpidissimo e profondo. Un luogo piccolo, dove tutti si conoscono, si amano e si aiutano. Carloforte e' "l'isola di Pietro", un pediatra che e' il punto di riferimento di una piccola comunita' in cui tutto sembra immobile.

La storia inizia all'alba di un giorno qualunque. Pietro (Gianni Morandi), con il suo cane Mirto, corre, come al solito, sulla spiaggia, quando un rumore richiama la sua attenzione: un'esplosione alla Vecchia Tonnara dove si sta svolgendo una festa organizzata dagli studenti dell'ultimo anno del liceo. Pietro si lancia nel luogo in fiamme, cercando di soccorrere quanti piu' ragazzi possibili, fino a quando non rimane ferito anche lui. Intanto a Milano, Elena (Chiara Baschetti), la figlia trentenne di Pietro, vicecommissario di polizia, sta organizzando il suo trasferimento a Londra con il compagno, il cinquantenne Giovanni (Cesare Bocci), noto criminologo forense.

Mentre i due sono intenti ad ultimare gli scatoloni, Elena riceva una telefonata: e' Ines (Cecilia Dazzi), la preside del Liceo di Carloforte ed amica di famiglia, che la informa di quanto successo a Pietro. La ragazza, in ansia per il padre, si precipita a Carloforte dopo quindici anni di assenza. Elena, infatti, era andata via dall'isola subito dopo la morte della madre e non ci era piu' tornata. Il padre andava, di tanto in tanto, a trovarla a casa della zia a Milano, sopportando di veder crescere a distanza quella figlia tanto amata, rimproverandosi di non essere riuscito a trattenerla.

Elena, accertatasi che il padre sta bene, vorrebbe lasciare immediatamente l'isola, ma un evento imprevisto la spinge a trattenersi e a partecipare alle indagini sull'incendio alla Tonnara. Alessandro (Michele Rosiello) - vicecommissario incaricato delle indagini, trentenne ironico e scanzonato, il primo amore di Elena, che lei aveva lasciato senza spiegazioni quindici anni prima - scopre che l'incendio e' doloso e che potrebbe esservi coinvolta Caterina (Alma Noce), una ragazzina di quindici anni, figlia di Enrico (Ninni Bruschetta) e Grazia (Clotilde Sabatino), la direttrice sanitaria dell'ospedale, cara amica di Pietro e della sua defunta moglie. Caterina e' fuggita di casa ed Elena decide di rimanere sull'isola per ritrovarla.

Aiutata da Pietro, rintraccia la piccola fuggiasca a Cagliari e riesce a riportarla a casa. Caterina confida ad Elena un segreto che cambiera' per sempre la sua vita ed Elena decide di dare ospitalita' alla ragazza, che non si sente ancora pronta a tornare a casa e a rivelare tutto ai genitori.

La presenza di Caterina smuove in Elena drammatici ricordi e la spinge a rivelare al padre la verita' sul motivo per cui ha abbandonato, tanti anni prima, l'isola di Carloforte. L'ISOLA DI PIETRO I personaggi Pietro Sereni (Gianni Morandi): e' il pediatra dell'ospedale di Carloforte e il medico che tutti i pazienti vorrebbero incontrare. Molto vicino ai giovani, raccoglie le loro aspettative e confidenze.

E' vedovo, ha una figlia, Elena, che da molti anni vive a Milano. Da quando e' morta sua moglie, vive solo in una casa sul mare. A fargli compagnia il cane Mirto, con il quale condivide lunghe corse mattutine, Nabil, tuttofare e giardiniere e Ines la preside del liceo, alla quale lo lega una tenera amicizia.

Elena Sereni (Chiara Baschetti): e' l'unica figlia di Pietro. Vicequestore a Milano, e' in procinto di trasferirsi a Londra con il suo compagno, Giovanni. Ha 30 anni, determinata e forte, con un passato doloroso ancora da superare. Quando aveva solo 15 anni e' fuggita dall'isola, dal suo grande amore Alessandro, e da quel padre amorevole, ma spesso assente e dedito agli altri. Giovanni Pavani (Cesare Bocci): noto criminologo forense, e' il fidanzato di Elena della quale e' molto innamorato.

Dotato di grande sensibilita' e' un appoggio ed una sicurezza per la fidanzata. Alessandro Ferras (Michele Rosiello): vicequestore di Carloforte, e' stato il primo amore di Elena. E' attraente, giocoso ed ironico, ma anche molto ligio al dovere. Non conosce il segreto che Elena nasconde e che l'ha portata a lasciarlo bruscamente anni prima, ma non ha mai smesso di portarla nel cuore. Annalisa (Cosima Coppola): bella e determinata e' il PM che segue il caso dell'incendio alla Tonnara.

Ha una relazione con Alessandro del quale e' invaghita fin dai tempi del liceo, ma la loro storia e' destinata a vacillare al ritorno di Elena a Carloforte. Grazia Rovandi (Clotilde Sabatino): collega di Pietro, e' una donna che ostenta serenita' e si divide tra l'ospedale e la cura dell'adolescente Caterina. Per nulla al mondo svelerebbe il segreto che custodisce da, ormai, 15 anni.

L'arrivo di Elena in paese e le vicende che coinvolgeranno la figlia, sconvolgeranno la sua tranquillita' di donna, madre e moglie. Caterina (Alma Noce): e' una giovane promessa del windsurf. Sta affrontando un momento difficile e si rende spesso invisa anche ai suoi coetanei. Vive un amore tormentato con Fabrizio. Scoprira' nel corso della storia di essere al contempo portatrice e protagonista di un segreto.

Enrico (Ninni Bruschetta): marito di Grazia e padre di Caterina sembra affettuoso e devoto alla famiglia, ma nasconde un terribile segreto. Ines Fadda (Cecilia Dazzi): e' la preside del liceo, grande amica di Pietro, affettuosa e presente con i suoi ragazzi. La sua vita e' stata segnata dalla perdita dell'unica figlia in un incidente, e da questa tragedia non e' mai riuscita a riprendersi. Pinna (Cristian Cocco): ispettore, collega e collaboratore di Alessandro, sviluppera' una vera devozione per Elena, alla quale sara' molto d'aiuto nelle indagini.

Samuele (Pio Stellaccio): e' il fratello di Alessandro. Oggi e' un dinamico imprenditore che ha rilevato l'azienda paterna, ma ha avuto un passato difficile di tossicodipendenza, superato grazie al supporto di Alessandro e di Pietro. Tuttavia ha ancora qualcosa da nascondere.

L'ISOLA DI PIETRO cast artistico PIETRO SERENI Gianni Morandi ELENA SERENI Chiara Baschetti GIOVANNI PAVANI Cesare Bocci