La Regione Sardegna ha lanciato PRO CARe Sardinia, un nuovo portale dedicato alla sensibilizzazione e formazione sull'importante tema della resistenza antimicrobica (AMR).

Coordinato dalla Direzione medica di presidio dell'Aou di Sassari, il sito mira a promuovere un approccio integrato "One Health" che considera la salute umana, animale e ambientale interconnesse. Secondo il professor Paolo Castiglia, solo un impegno globale può invertire la tendenza alla resistenza antimicrobica, e la formazione è cruciale a tutti i livelli, dalle scuole primarie ai master universitari. PRO CARe si propone di fornire informazioni affidabili e strumenti pratici per costruire una rete di prevenzione e consapevolezza. Grazie al supporto di varie istituzioni, il portale punta a diventare un modello per contrastare l'AMR a livello regionale.

La dottoressa Maria Grazia Deriu, manager del portale, ha sottolineato la facilità di accesso alle risorse offerte da PRO CARe, che favorisce la condivisione e la collaborazione tra operatori sanitari e scuole. Il coinvolgimento attivo delle scuole è fondamentale per contrastare l'AMR, come evidenziato dalla dottoressa Antonella Arghittu. Attualmente sono in corso corsi di formazione per insegnanti e studenti nella Scuola in pediatria dell'AOU di Sassari, con l'obiettivo di estendere tali attività a tutte le scuole della regione. Il portale rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere la resistenza antimicrobica e contribuire alla sua prevenzione.

Il convegno di presentazione di PRO CARe è stato un momento significativo, con interventi di esperti del settore che hanno delineato le strategie per contrastare l'AMR. Grazie a iniziative come queste, la Sardegna si sta posizionando all'avanguardia nella lotta contro la resistenza antimicrobica, con un chiaro messaggio di informazione, collaborazione e azione.