La Sardegna in vetrina nel mercato polacco: venti aziende isolane saranno protagoniste alla 23esima edizione del Tour&Travel, borsa internazionale del turismo in programma a Varsavia da giovedì 26 a sabato 28 novembre. L’iniziativa sarà preceduta mercoledì da un evento interamente dedicato alla promozione dell’isola nella capitale della Polonia.

T&T Varsavia. Hotel e catene alberghiere, villaggi turistici, tour operator, società di trasporti e consorzi, accreditati dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, proporranno la loro offerta in uno spazio di Padiglione Italia. La Borsa internazionale TT è un appuntamento leader nel mercato polacco, una delle più importanti fiere di riferimento del settore per l’Europa centro-orientale. Nella scorsa edizione hanno partecipato più di 500 espositori provenienti da 50 paesi e un pubblico di 18 mila visitatori.

Evento sardo. La serata dedicata alla Sardegna che precederà la fiera, organizzata dall’assessorato, si svolgerà all’Akademia Kulinarna di Varsavia. Sono previste presentazioni dell’offerta con proiezioni di filmati e interventi. Seguirà il momento dedicato a contatti e relazioni commerciali tra imprese sarde e polacche. L’evento si concluderà con show cooking e degustazioni delle specialità enogastronomiche isolane.

Qualità della vita. Al centro la promozione della strategia regionale imperniata sulla qualità della vita: “Intendiamo posizionarci su un mercato che nel 2015 ha generato numeri importanti con un aumento di arrivi e presenze da record - dice l’assessore Francesco Morandi - I vari segmenti della nostra offerta si abbinano perfettamente alla domanda che proviene dalla Polonia, dove l’Italia è percepita da tempo come destinazione turistica d’eccellenza grazie all’appeal di stile, tour nelle città d’arte, percorsi enogastronomici e pellegrinaggi religiosi. Anche i nuovi orientamenti del mercato dei Paesi dell’Est europeo - conclude Morandi - legati a sport all’aria aperta, centri termali e visite alle aree protette, sono assolutamente intonati con il prodotto Sardegna”.

Mercato polacco. Da gennaio ad agosto 2015 gli arrivi dalla Polonia in Sardegna sono stati quasi 17 mila e hanno generato oltre 83 mila presenze nelle strutture ricettive. Rispetto allo stesso periodo del 2014 gli arrivi sono aumentati del 23,8 per cento e le presenze del 35,5 per cento (da 61 a 83 mila), con una permanenza media passata da 4,5 a 5 giorni. Nel 2014 l’aereo è stato il mezzo di trasporto più usato dai turisti polacchi, in oltre il 50 per cento dei viaggi: un dato molto importante per la Sardegna, collegata con voli low cost alla Polonia.