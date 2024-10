In Sardegna

Se la Sardegna non è la regione con il più alto numero di pensioni di Vecchiaia e Anzianità, collocandosi anzi agli ultimi posti in Italia, è in testa, invece, per il numero di quelle di Invalidità: prima la provincia di Oristano con 9,4% di pensioni sulla popolazione residente (importo medio di 422,4 euro al mese) seguita al secondo posto nazionale da Nuoro: 7,8% (406,8 euro), dal 12/o di Sassari: 6,6% (411,4), e dal 15/o di Cagliari col 6,2% (403,5).