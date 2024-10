Con 61 sì, 7 contrari e 6 astenuti, la Sardegna ha una nuova legge elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale. Niente più listino, la novità è il premio di maggioranza. Non è passata invece la proposta sulla doppia preferenza di genere, però è stato approvato il divieto di oltrepassare i due terzi per ogni stesso genere.

Soglia di sbarramento per i seggi: 10% per liste in coalizione e 5% per le altre.