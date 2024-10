L'indice Rt scende in tutta Italia e in Sardegna si registra il dato più basso: 0,79. L'Isola è una delle quattro regioni con l'indice di trasmissibilità al di sotto dell'1. A livello nazionale il dato scende da 1,43 a 1,18. La Sardegna ha però superato la soglia critica del 30% di posti letto occupati in terapia intensiva.

Dal monitoraggio dell'Iss emerge che la Regione con indice Rt più alto è la Basilicata, 1,46, seguono Abruzzo a 1,32, Toscana a 1,31, Friuli a 1,27. Le 4 Regioni con Rt inferiore a 1 sono Sardegna con 0,79, Molise 0,94, Liguria 0,89, Lazio 0,82. Le altre: Calabria 1,06, Campania 1,11, Emilia Romagna 1,14, Lombardia 1,15, Piemonte 1,09, Bolzano 1,16, Trento 1,03, Puglia 1,24, Sicilia 1,14, Umbria 1,06, Valle d'Aosta 1,14.

A parte l'Abruzzo, già diventato zona rossa, dovrebbero essere confermati i colori delle restanti Regioni italiane. Le rosse sono Abruzzo, Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Piemonte, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. Le arancioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Le gialle la Sardegna, il Lazio, il Molise, il Veneto e la Provincia di Trento.