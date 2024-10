LA SUA STORIA - Nato a Siurgus Donigala il 9 aprile 1922, il nuovo centenario del capoluogo sardo ha raggiunto Cagliari nel 1956 dove ha cresciuto la sua famiglia con la moglie Virgilia. Tre figlie, un figlio, tre nipoti e un pronipote sono i discendenti diretti della coppia che ha vissuto in via Doberdò, angolo via Monte Santo.

Ha iniziato la sua attività lavorativa come autotrasportatore per poi aprire una rivendita di alimentari con la moglie. Rimasto vedovo, ha guidato la sua auto fino al 1993 e ora l’ha sostituita con le lunghe passeggiate. Durante le quali ne approfitta anche per fare la spesa in modo da gestire al meglio la sua vita che conduce in piena indipendenza nella sua abitazione.

Nonostante i cento anni compiuti oggi, sabato 9 aprile, Angelo Lobina non rinuncia mai alla passeggiata quotidiana che gli permette di mantenersi perfettamente in forma a dispetto del secolo di vita appena festeggiato.

I FESTEGGIAMENTI - il Comune di Cagliari ha voluto celebrare il signor Lobina. In un giorno così importante della sua vita, con il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco che lo ha raggiunto nella sua abitazione.

Questa mattina ha accolto con grande entusiasmo il Presidente Tocco che, oltre agli auguri dell’Amministrazione, gli ha portato in dono una pergamena ricordo e una medaglia celebrativa