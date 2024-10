Il primo lunedì di ottobre, il Presidente della Repubblica lo ha passato in Sardegna, è la sua prima visita ufficiale nell’isola con un’agenda fitta di appuntamenti.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO Atterrato all’aeroporto di Elmas ad accoglierlo vi era il Prefetto Tiziana Giovanna Costantino, che in una Cagliari super blindata ha accompagnato il Presidente all’Università per l’inaugurazione dell’anno accademico. A riceverlo la padrona di casa il Rettore Maria del Zompo, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il Presidente della Regione Francesco Pigliaru.

Mattarella è intervenuto durante la cerimonia affermando che: “La cultura è veicolo di libertà, di quella che costituisce un bene indivisibile perché non può essere goduta da soli. La libertà è piena se si realizza insieme agli altri che sono attorno a noi: questo vale per le persone, per i territori e per gli Stati; vale in qualunque dimensione. E non è tale se c’è accanto a noi chi ne è privo a usufruirne. Abbiamo un bisogno grande di cultura, soprattutto in una stagione come questa di tensioni e pericoli nel mondo. La cultura è fondamentale per esaminare e studiare i problemi che provocano le tensioni. Il rispetto delle idee altrui è fondamentale”.

LE CONTESTAZIONI E GLI APPLAUSI All’uscita dal Rettorato il Presidente è stato contestato da un piccolo gruppo di Indipendentisti sardi che prima di essere allontanati dalle forze dell’ordine gli hanno gridato: “A Foras, Sardinia no est Italia.”, ma tante sono state anche le strette di mano e i sorrisi mentre raggiungeva il Museo Archeologico, dove ha potuto ammirare anche la grandiosità dei Giganti di Mont’e Prama.

Dopo la visita al museo archeologico il Capo dello Stato ha pranzato a Palazzo Viceregio. A cucinare per il Presidente è stato chiamato Alessandro Manconi, chef del rinomato ristorante cagliaritano Lo Scoglio, che ha proposto i suoi migliori piatti.

L'ARRIVO A ORISTANO Nel primo pomeriggio Mattarella, accompagnato dal Presidente Pigliaru, è arrivato nel centro Sardegna, dallo scalo di Elmas con l’aereo presidenziale ha raggiunto quello di Fenosu, ripulito ad hoc dalle erbacce, per poi arrivare in auto a Ghilarza dove ha visitato la casa di Antonio Gramsci e ha partecipato alla presentazione nazionale dell’ottavo volume degli scritti di Gramsci.

Prima che l’incontro iniziasse con un lungo e caloroso abbraccio Sergio Mattarella ha salutato Pietrino Soddu, ex Presidente della Regione ed ex Deputato.

Il Presidente Francesco Pigliaru ha fatto un appello al Capo dello Stato: “La Sardegna sta facendo la sua parte sulle riforme, ma per ottenere risultati serve la leale collaborazione dello Stato”, ha aggiunto Pigliaru: “Non possiamo fare tutto da soli. La presenza del Capo dello Stato qui in Sardegna ci rende ottimisti.”

Conclusi gli impegni istituzionali con tanti buoni propositi e tante promesse, Mattarella ha lasciato Ghilarza per raggiungere nuovamente Fenosu e da lì fare ritorno a Roma.