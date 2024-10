“Dateci una mano per contribuire alla rinascita della nostra principessa”: la battaglia di mamma Roberta per la figlia arriva da Alghero ed è proprio la stessa Roberta a raccontare quanto accaduto alla sua famiglia:

“Mi chiamo Roberta e sono la mamma di Rachele. Siete in tanti a conoscenza di quello che ci è successo, ma per chi non lo sapesse diciamo che a Rachele e alla nostra famiglia si è ribaltata la vita.

Sabato 10 agosto Rachele ha avuto un’emorragia cerebrale con conseguente scoperta di un brutto tumore alla testa, gli interventi durati tante ore sono andati bene permettendo a lei di svegliarsi dal coma e ricominciare a vivere. L’esito istologico non ci da scelta se non quella di partire a Firenze al Meyer per la radioterapia.

Non sappiamo quando torneremo e non sappiamo quanto durerà la sua lotta per tornare alla normalità. Mi siete vicini dal primo istante con preghiere, pensieri coccole e parole, ma dobbiamo affrontare io il papà e lei questo percorso al buio!!Chi ha piacere di darci una mano e contribuire alla rinascita della nostra principessa, può farlo su questo numero di carta o Iban postepay a me intestata:

N.carta 5333 1710 3668 1282

Iban IT 68 J 07601051382538 02453803

cod.fiscale TRTRRT90L41A192C Tartaglione Roberta

Si può fare anche al tabacchino. Non ci sono parole per ringraziarvi tutti, in primis per l affetto che ci dimostrate,per le attenzioni,e per l umanità che presentate.

Io ancora ci credo e faccio bene! Un abbraccio da noi 3.”