Samuele Soddu ha 20 anni, è figlio di genitori sardi, abita a Roma ed è un ragazzo speciale.

La dolcezza, la fede e la tenacia gli consentono di affrontare ogni giorno tante difficoltà. È circondato dall’affetto dei suoi cari e di tante persone che ogni giorno lo seguono e lo incoraggiano, ma lui ha una marcia in più: l’amore per la Sardegna e sua musica

Visita l’Isola ogni anno e da essa trae forza e vitalità, solo quando vedo il mare e le montagne della mia terra, racconta, io mi sento veramente felice. Segue i concerti di tutti gli artisti sardi e conosce a memoria tutte le produzioni musicali che si susseguono.

La sua cantante preferita è Maria Giovanna Cherchi e tante volte si è esibito con lei in diverse performance. La cantante Bolotanese lo ha visitato da poco a Roma, dove si è tenuto un concerto a lui dedicato.

Frequenta da poco L’Accademia di formazione artistica, L’ arte nel Cuore Onlus, per ragazzi diversamente abili e normodotati e ogni giorno la sua vita è un grido di speranza e gioia. Studia danza, canto e recitazione.

La Sardegna è per Samuele cura e vita e tra i suoi progetti futuri in questi giorni con a Roma ha realizzato con La Brigata Studio un video clip per salutare e omaggiare la Sardegna.