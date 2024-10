Parlare della Sardegna e farla vedere in ogni modo, nelle sue bellezze, nella sua cultura, nella sua storia. Se poi stavolta il mezzo di divulgazione è un “factual”, va bene lo stesso. Importante è il risultato e oggi sappiamo, in un mondo dove prevale l’effimero, cosa significhi andare dritti al sodo.

Il “factual”, a differenza del “reality” che va in onda dal vivo, è un programma registrato che nel mese di agosto sarà realizzato in Sardegna e più precisamente sulle coste dell’isola, con particolare riferimento a sette porti dove approderà volta per volta un galeone con 9 giovani coppie a bordo.

Tra di loro ci saranno sfide continue, che culmineranno ogni settimana in un’ eliminazione dopo sette giorni di visite ed escursioni nei luoghi più suggestivi dell’Isola. Le coppie concorrenti si confronteranno su temi che riguarderanno la Sardegna per metterne in evidenza gli aspetti più caratteristici legati alle tradizioni, al paesaggio e alla sua storia. L’iniziativa è delle reti Mediaset e ha trovato l’adesione delle Reti Porti Sardegna.

Il programma televisivo che andrà in lavorazione a breve, dovrebbe essere un bel “colpo d’occhio” soprattutto per chi non conosce affatto la nostra Isola e aumenterà sicuramente la curiosità di chi ancora non l’ha visitata. Importante, e qui l’invito è rivolto ai nostri governanti, è che all’espansione pubblicitaria della Sardegna faccia riscontro l’impegno di affrontare definitivamente il tema dei trasporti che, finché non risolto, terrà lontani gran parte dei nostri potenziali visitatori.