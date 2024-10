Nella giornata di ieri, 26 luglio, le squadre del Corpo forestale, di Forestas, del Vigili del fuoco e volontari di Protezione civile, supportati dai Canadair, hanno dovuto fare i conti con quattordici incendi.

Il Corpo forestale ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo del Corpo forestale della Regione Sardegna. Sono intervenuti anche i mezzi aerei della Protezione civile nazionale. A Torpè il fuoco ha interessato il bosco in località Villanova. Impiegati un elicottero e tre canadair, oltre il personale del Corpo forestale, di Forestas, i barracelli e il volontariato di Protezione civile. A Bosa, sulla macchia mediterranea in località Coroneddu, hanno agito un elicottero, il Corpo forestale, Forestas e i Vigili del fuoco. Il Corpo forestale è intervenuto con i propri agenti e un elicottero a Tortolì, in località Monte Terli, e a Samugheo (località Funtana Carrugiu), in entrambi i casi con un elicotteri e propri agenti. Fuoco su macchia anche a Villaputzu, località Perdas Cuaddus, dove hanno operato un elicottero, squadre del Corpo forestale, di Forestas e dei Vigili del fuoco. Roghi anche in periferia di San Vito (presenti un elicottero e gli agenti del Corpo forestale) e a Goni, in località dell'omonimo nuraghe (squadre del Corpo forestale, Forestas, e associazioni di Protezione civile). A Ittiri a fuoco il pascolo alberato in località Rio Mannu, con intervento di un elicottero, delle squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

A Quartu Sant'Elena, in località Frapponti, oltre tre elicotteri regionali e uno nazionale, hanno agito le squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile, Vigili del fuoco. A Tortolì, un elicottero regionale e gli agenti del Corpo forestale hanno operato nel pascolo cespugliato in località Muxi. Un elicottero regionale e squadre del Corpo anche a Olbia (località Cantoniera Murta Maria). A Castiadas, in località Stagno di Santa Giusta, sono intervenuti un elicottero regionale e un canadair , oltre le squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile e i Vigili del fuoco. Tre elicotteri regionali hanno operato a Esporlatu, in località Nuraghe Fruschiosu insieme al personale del Corpo forestale, di Forestas e ai barracelli. Infine a Villagrande incendio in località Sa Mina. Sono intervenuti due elicotteri regionali, uno nazionale e due canadair, oltre le squadre a terra.

VIDEO incendio a Villagrande Strisaili

Intanto, il Corpo Forestale ha già avviato le indagini per accertare le cause degli incendi presumibilmente dolosi nei territori di Quartu Sant'Elena e di Muravera. Nel pomeriggio di ieri la linea spegnimento dell’apparato antincendi regionale è stata infatti messa a dura prova dai due pericolosi eventi in concomitanza. Nel primo erano 6 i punti-incendio dolosamente appiccati in rapida sequenza in agro di Quartu, località San Martino e Frapponti.

Il secondo incendio è divampato in agro di Muravera e ha proseguito velocemente in direzione del villaggio turistico di Santa Giusta sino a lambirne il perimetro. Il Corpo Forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento operando su entrambi gli eventi con