«È stata un’esperienza unica e magica che ci ha arricchito dal punto di vista morale». Con queste parole Emanuela Sassu (agenzia Non Solo Eventi), ha voluto riassumere la giornata di mercoledì scorso. I canti e i balli della nostra isola eseguiti davanti a Papa Francesco nel corso dell’udienza generale a Roma.

Un’emozione per il gruppo “Muttos e Ballos” che ha avuto il privilegio di potersi esibire al cospetto del Santo Padre in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Per l’occasione, il gruppo folk tutto al femminile “Sas Bonorvesas” ha eseguito “Sa logudoresa” accompagnate dalla voce di Roberto Murgia, dalla chitarra di Antonio Masala e dalla fisarmonica di Antonello Salis.

Subito dopo la voce solista della Sassu e il coro composto da Murgia, Roberto Marini e Stefano Sotgiu hanno commosso il pubblico presente con l’esecuzione dell’Ave Maria in sardo. Una performance un po' atipica in quanto è risaputo che la tonalità femminile e molto diversa da quella maschile.

«Eravamo molto emozionati – Ha aggiunto Sassu-. Cantare a Piazza San Pietro davanti al Papa che ci guardava è stato un onore. Abbiamo avuto anche la sua benedizione che, per noi, è una cosa grande» È stata un’esperienza unica e magica che ci ha arricchito dal punto di vista morale. Un grande ringraziamento va al bravissimo maestro Marco Lambroni, attualmente direttore del coro “Paulicu Mossa di Bonorva, che ci ha aiutato tantissimo»