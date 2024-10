La calciatrice sarda Michela Argiolas è stata convocata nella Nazionale italiana femminile di calcio a 5 AMF.

Nata e cresciuta a Sadali, Michela Argiolas ha 40 anni e in carriera è riuscita a raggiungere importanti traguardi e soddisfazioni grazie a tanta passione e sacrifici. Lo scorso gennaio ha conquistato il Premio Pallone d’Oro del Calcio a 5 AMF Italiano, consegnatole dalla Federazione Italiana Football Sala, il secondo posto nella Coppa Italia e la vittoria nella Supercoppa Italiana Femminile col Pavia Calcio a 5.

A coronamento di una grandissima stagione è arrivata la convocazione in azzurro da parte del c.t. Gilberto Colombo allo stage della Nazionale femminile che si è disputato il 29 giugno al Pala Piacco di Vercelli. Adesso la Argiolas sogna difar parte delle dodici atlete che nel 2020 disputeranno il Campionato Europeo per Nazionali Femminili, valido per la qualificazione alla Coppa del Mondo AMF Femminile del 2021.