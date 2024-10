Manca meno di un mese alla festa di San Costantino a Pozzomaggiore, uno degli appuntamenti più attesi non solo nel Meilogu, ma anche in tutta la Sardegna e che ogni anno richiama una moltitudine di persone per assistere, nelle giornate del 6 e 7 luglio, alla famigerata ardia.

Lo scorso anno, la Pro loco aveva bandito un concorso fotografico dal titolo "Santu Antine Pozzomaggiore Contest" con l’intento di valorizzare e promuovere proprio la festa di San Costantino.

Il primo premio, decretato in base al numero dei “Mi Piace”, se lo era aggiudicato “Lumen Solis” di Noemi Cuccuru. Il premio della giuria tecnica (stampa ed 'esposizione nei luoghi della festa) era andato, invece, a "La salita verso il Santuario" di Angelo Saiu.

Proprio quest’ultimo, ritratto in un murale, realizzato dall’artista Gianni Ruggiu, sarà inaugurato venerdì 22 giugno alle 19.00 in via Grande 12. Sarà un’occasione per concludere ufficialmente il concorso 2017 presentare il bando 2018. Secondo le anticipazioni degli organizzatori, il concorso prevede due sezioni: una per gli scatti 2018 e l’altra per quelli degli anni precedenti.