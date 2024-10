Ennesima iniziativa della Biblioteca comunale di Cossoine. La cooperativa Comes ha promosso “Bibliopoli”, un gioco a squadre ispirato al monopoli e riservato ai ragazzi di un'età compresa tra i 7 e i 14 anni, che si terrà lunedì 3 settembre alle 16.30.

L'obiettivo è quello di rispondere a delle domande relative al famoso libro Harry Potter e la pietra filosofale, di J.K. Rowling.

I posti sono limitati. Per le iscrizioni è possibile recarsi nei locali della biblioteca in via Berlinguer, chiamare il numero 079861338 oppure inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica bibliotecacossoine@gmail.com.

Inoltre, sempre presso la biblioteca comunale di Cossoine sarà possibile prendere in prestito, in anteprima assoluta, alcuni dei libri che saranno presentati nel corso della quinta edizione di “StoricaMente-Festival letterario del romanzo storico” che avrà inizio il 6 ottobre, proprio da Cossoine.

Ciò è frutto di una donazione da parte dell'Associazione Culturale Intercomunale “Isperas” guidata da Angelo Deriu.