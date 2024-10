«L'idea per questo convegno nasce dall'esigenza di comprendere appieno quanto sta accadendo in Siria, addentrandoci nei complicati intrecci storici e politici dai quali questo conflitto nasce e nelle sue conseguenze».

È con queste parole, riportate nella loro pagina Facebook, che i ragazzi della Consulta Giovanile di Bonorva hanno deciso di presentare il loro prossimo evento, dal titolo "La rivoluzione siriana: tra passato e presente", che sarà articolato in due incontri.

Il primo, in programma giovedì 7 giugno, verterà sul contesto storico mediorientale della Siria; Nel secondo, in programma venerdì 8, si parlerà della nazione guidata dal Presidente Bashar al-Assad come “un paese tra terrorismo e guerra civile”.

A guidare gli incontri, che si terranno alle 17.00 nella sala consiliare di Bonorva intitolata a Valentino Fozzi, sarà Giovanni Cocco (Dottore di Ricerca in Relazioni internazionali). In questa due giorni sarà possibile anche i libri su questa tematica grazie alla partecipazione della libreria “Emmepi Ubik” di Macomer.