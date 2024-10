Si terrà domani alle 10.15, presso l’aula aula A del complesso Biologico della Facoltà di Medicina in viale San Pietro a Sassari, un corso organizzato al dipartimento di Scienze biomediche, dalla scuola di specializzazione di Microbiologia e virologia e dall'unità operativa di Microbiologia dell'Aou di Sassari.

L’obiettivo è fare il punto sulla ricerca che viene svolta nell'Aou di Sassari e rimarcare il suo ruolo e la sua importanza all'interno di un'azienda ospedaliero universitaria.

La ricerca è ben rimarcata nell’atto aziendale approvato recentemente. Infatti, l’Aou è l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari.

Come affermato dal direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D’Urso «un ospedale di terzo livello che tende all’eccellenza richiede capacità di adattamento e cambiamento nell’ottica di un’innovazione costante. Presume quindi flessibilità, formazione continua e ricerca di sempre nuove e migliori cure, non solo come area di attività ma anche come forma mentis».

Grazie alla ricerca, quindi, è possibile realizzare una evoluzione dei processi di cura, grazie all’implementazione tecnologica e l’adozione di strumenti normativi e di management più strategici nell’evoluzione gestionale, così come la stessa è uno strumento al servizio della cura e dell’assistenza del paziente.

«È anche grazie alla ricerca – aggiunge Salvatore Rubino (direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia dell'Aou di Sassari) – che è possibile portare miglioramenti alle infrastrutture della nostra azienda e all'utilizzo di nuove e più efficienti tecnologie. Quindi ancora correggere, affinare, migliorare i processi di cura, con potenziali ricadute anche in termini di riduzione dei costi dell’assistenza».

L’incontro permetterà di approfondire anche altre tematiche, come la ricerca bibliografica in ambito sanitario e le tecniche di base di comunicazione scientifica. In programma le relazioni di Salvatore Rubino (docente di Microbiologia e direttore della rivista scientifica internazionale Journal of infection in developing Countries), di Domenico Delogu, (tecnico di laboratorio bio-medico dell'Aou) e di Daniele Delogu (direttore del master internazionale di Biotecnologie mediche a Hue in Vietnam).