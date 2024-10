La Giunta regionale ha scelto gli 11 commissari per le 8 Asl sarde, i due Policlinici di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari utilizzando come criterio guida la loro esperienza professionale. Questa esperienza è stata valutata in base ai criteri indicati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'interno di una rosa finale l'assessore della Sanità Luigi Arru ha indicato, e la Giunta ha approvato, i nomi dei commissari straordinari.

ASL 1 SASSARI - Agostino Sussarellu Dirigente medico di Anestesia Multidisciplinare e Terapia del Dolore, 64 anni, è presidente dell'Ordine regionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, è coordinatore della Commissione per i problemi della Psicologia e della Psicoterapia della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri e rappresentante per conto della Regione all'interno del "Gruppo Tecnico Interregionale Medicine Complementari".

ASL 2 - OLBIA - Paolo Tecleme Direttore della struttura complessa Area programmazione, controllo, committenza della Asl di Olbia. Laureato in medicina con specializzazione in Pediatria, ha 55 anni e ha ricoperto altri incarichi di dirigente medico nella Asl n. 2.

ASL 3 NUORO - Mario Carmine Antonio Palermo Responsabile dell’Unità Operativa di Endocrinologia all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, è stato membro della Commissione regionale per la stipula del Protocollo d'Intesa Regione-Università per la costituzione delle Aziende ospedaliero universitarie di Cagliari e Sassari. E' stato membro della Commissione di "Riorganizzazione dell’Attività Libero Professionale" dell'Aou di Sassari.

ASL 4 LANUSEI - Federico Argiolas Dirigente medico al Businco di Cagliari, 45 anni, laureato in Medicina con master in Sanità pubblica, è stato componente del Comitato Lotta alle infezioni ospedaliere e componente del Gruppo di coordinamento aziendale Risk Managment.

ASL 5 ORISTANO - Maria Giovanna Porcu Dal 2011 è direttore amministrativo della ASL 5 di Oristano. E' stata dirigente amministrativo alla ASL 1 di Sassari, responsabile degli acquisti in economia dell'ospedale Delogu di Ghilarza e presidente del comitato tecnico-scientifico per l'aggiornamento del personale non medico. Ha 48 anni ed è laureata in Giurisprudenza.

ASL 6 SANLURI - Maria Maddalena Giua Dirigente amministrativo, attualmente responsabile della struttura complessa Area Amministrativa Territoriale della Asl 8, ha ricoperto ruoli dirigenziali anche nella Asl di Sanluri. Laureata in Giurisprudenza, ha 59 anni.

ASL 7 CARBONIA - Antonio Onnis Direttore del servizio Igiene e Sanità pubblica e direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Asl di Carbonia. Medico chirurgo, 62 anni, è stato direttore generale delle Asl di Oristano e Lanusei e direttore sanitario dell'Azienda Usl di Civitavecchia.

ASL 8 CAGLIARI - Savina Ortu Dirigente amministrativo della Asl di Cagliari, 54 anni, è laureata in Economia e Commercio, è stata per la stessa Asl responsabile dello sviluppo organizzativo e della valutazione del personale. E' stata direttore generale della ASL di Sanluri e direttore amministrativo a Carbonia.

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - Giorgio Lenzotti Direttore sanitario del Presidio Unico Provinciale di Modena, dal 2007 al 2009 e' stato direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Olbia e dal 2005 al 2006 direttore sanitario della ASL di Sassari. Ha 61 anni ed è laureato in Medicina e Chirurgia.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI - Giorgio Sorrentino Nato a Cagliari, 58 anni, è direttore sanitario al Policlinico Universitario Bio Medico di Roma. Fra il 2008 e il 2009 è stato direttore generale al Brotzu di Cagliari e in precedenza direttore sanitario alla ASL 6 di Sanluri. "Abbiamo dato i