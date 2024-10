La Regione Sardegna è al lavoro in previsione dell'arrivo, previsto a gennaio, dei vaccini anti-Covid. Il commissario dell'Ats-Ares Massimo Temussi ha firmato una delibera per l'acquisto di venti "ultracongelatori" in grado di conservare le fiale a -80°C.

I vaccini, specialmente quelli Pfizer ordinati dall'Italia, richiedono una conservazione a questa temperatura e la Regione aveva chiesto alle Aziende sanitarie il censimento dei congelatori capaci di conservare le fiale a -80 °C. E' risultato che allo stato attuale le celle frigo sono in uso solo in Laboratori specialistici e non nelle farmacie ospedaliere e territoriali di ATS Sardegna. Così la decisone di acquistarne venti con procedura Consip. Si tratta del fabbisogno necessario sulla base della popolazione residente, considerato che a fine gennaio sono attese nell'Isola 80mila dosi necessarie per vaccinare 40mila persone.

Il costo dell'appalto è 213mila euro. L'azienda che se lo aggiudicherà avrà tre settimane di tempo per consegnare e installare gli ultracongelatori.