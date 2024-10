La Regione dice NO alla richiesta di una multinazionale per l'utilizzo di sementi sarde. In seguito alla richiesta di semenze autoctone da parte della multinazionale olandese Rijk Zwaan, i consiglieri regionali di Sinistra Ecologia Libertà e Irs hanno presentato un ordine del giorno, che è stato approvato ieri, per la difesa della biodiversità sarda.

Con quest'ordine del giorno la regione si impegna a mettere in atto tutti gli strumenti e le azioni possibili e necessarie a non fornire in futuro le semenze sarde a delle multinazionali, il cui obiettivo è brevettare il diritto intellettuale sui semi per mero scopo di lucro. "La Regione si impegna, inoltre, ad attivare percorsi di tutela legale delle semenze - spiega il consigliere regionale sulcitano di sel Luca Pizzuto - e a costruire condizioni per la diffusione delle suddette anche attraverso l'agevolazione di attività sementiere e vivaistiche locali".