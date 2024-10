È di ieri la notizia che il presidente della Regione, Christian Solinas e l’Assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, hanno chiesto alla Pubblica amministrazione di saldare le fatture delle imprese anche prima della conclusione dei lavori.

“La decisione della Regione è assolutamente positiva, opportuna e va nella direzione auspicata e richiesta dalla nostra Associazione Artigiana – ha dichiarato Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – le imprese, infatti, soprattutto in questo momento particolare, hanno bisogno di importanti iniezioni di liquidità per continuare l’attività e pagare i dipendenti”.

“Mai come adesso – ha aggiunto Matzutzi – abbiamo necessità di provvedimenti snelli e pagamenti celeri, se non immediati. In ogni caso, occorrerà vigilare sui tempi reali ma l’indirizzo dato dall’Assessorato è quello giusto e noi lo sosteniamo. Un esempio di come le decisioni possano essere prese e applicate in modo celere è quello della Città Metropolitana di Cagliari: già da stamattina, l’Ente ha disposto ai propri uffici l’applicazione della Direttiva. A breve attendiamo i primi pagamenti”.