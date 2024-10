Nuovi bandi della Regione per assunzioni e stabilizzazioni nell'amministrazione. “Dopo anni di blocco del turn over, dice il Presidente Christian Solinas, la pubblica amministrazione riprende ad assumere personale, per dotarsi di energie nuove in grado di assicurare ai cittadini più efficienza e servizi migliori”.

Due bandi sono in pubblicazione oggi sul Buras. Il primo riguarda la stabilizzazione e l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 42 unità da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e 15 nel profilo “funzionario tecnico”.

L'altro, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 lavoratori da inquadrare presso l’Amministrazione regionale nella categoria A - livello retributivo A1, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) della della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

I bandi sono disponibili anche sul sito istituzionale della Regione.