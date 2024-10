"Apprezziamo l'immediata risposta del Presidente Pigliaru alla nostra sollecitazione su Architettura di Alghero; come Patto Civico Alghero abbiamo infatti segnalato l'incomprensibile e colpevole ritardo nel considerare Architettura di Alghero sede distaccata dell'Università di Sassari. Abbiamo criticato il comportamento "distonico" tra l'immobilismo di Pigliaru su Alghero e il suo dinamismo per Cagliari.

Ieri il Presidente Pigliaru ha dichiarato che il dipartimento di Architettura di Alghero sarà ricompreso tra le sedi dell' Università decentrata della Sardegna; pensiamo che questa sia la centesima volta che sentiamo Pigliaru fare affermazioni di questo genere. A noi interessa che la Regione affermi tutto questo usando un tempo verbale al participio passato". Così il movimento Patto Civico, guidato dall'ex-sindaco Stefano Lubrano.

"Basta con questa presa in giro del "faremo" e "agiremo" - si legge in un apposito comunicato stampa -. Architettura sta morendo e Pigliaru ancora afferma cose come " l'inserimento di Alghero avverrà all'interno di un percorso da cui dovrà emergere l'apporto che le sedi delle Università decentrate offrono al sistema universitario sardo, soprattutto in termini di attrattività degli studenti.

Alghero "ha attratto" studenti e docenti che provengono da altre regioni se non da altri paesi esteri; Alghero "ha vinto" più volte il premio di miglior dipartimento di Architettura in Italia, proprio per il proprio carattere innovativo. Alghero "ha consentito" all' Università di Sassari di entrare a far parte della Xarxa Vives d'Universitats, l'Associazione degli Atenei catalani, aprendole un enorme opportunità in termini di collegamenti internazionali.

Alghero "ha già fatto" tutto questo. Adesso - conclude Patto Civico Alghero - tocca a lei Presidente Pigliaru, faccia in modo che la Regione affermi "Alghero è diventata" sede distaccata, solo cosi il suo slogan "cominciamo il domani" troverà un senso, altrimenti sarà solo l'ennesimo "futuro perenne" della politica che non conclude.