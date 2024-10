La frase dello slogan su cui Regione Sardegna e Grana Padano dibattono per contendersi la paternità è “ tutta un'altra storia”.

Da una parte, dunque, la Regione, che ha lanciato il proprio claim promozionale “Sardegna, tutta un’altra storia” lo scorso febbraio alla Bit di Milano, accusa il Consorzio di aver copiato lo slogan "sicuramente non in modo volontario", ha affermato l’assessore Crisponi, e invita l’azienda di ritirare la campagna di promozione. Dall’altra il Consorzio Grana Padano che si difende con il direttore Stefano Berni: “Il claim “tutta un'altra storia” è da noi usato in campagna stampa dal luglio 2012, quindi ben prima del febbraio 2013 da quando lo usa la Regione Sardegna e che peraltro avevo notato".

Berni aggiunge: "Noi però non siamo gelosi dei nostri claim e quando altri creativi li utilizzano per rappresentare oltre tutto un territorio a noi così caro come la Sardegna, li lasciamo fare perché, secondo noi, le buone idee non devono avere esclusive".

“Certo della pronta rimozione su qualunque testata - conclude la lettera dell'assessore Crisponi inviata all’azienda- onde evitare la trasmissione degli atti agli organi competenti, vi invito quale benevola punizione a degustare alla prima occasione un buon pecorino sardo, meglio se accompagnato da un bicchiere di robusto Cannonau".

"Caro Assessore, - ha rispondo il direttore Berni” - conosco e molto apprezzo il Pecorino Sardo e il Cannonau perché finché era operativo lo zuccherificio di Villasor trascorrevo, quando facevo il saccarifero, due settimane in Sardegna per organizzare le semine prima e la raccolta poi delle barbabietole da zucchero sarde”.