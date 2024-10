Dopo gli “Ecopunti sconti in bolletta” riservati alle famiglie più virtuose del paese, il Comune di Barrali, centro di circa 1.100 abitanti della provincia di Cagliari, premierà gli studenti della scuola secondaria di primo grado che otterrano i migliori risultati nella raccolta differenziata.

Per la “Grande Sfida Riciclona” il Comune metterà in palio 1.000 euro di “buoni mensa”. “L’iniziativa sarà sperimentale e inizialmente riguarderà i ragazzi della scuola media – spiega il sindaco Fausto Piga –. L’obiettivo è quello sensibilizzare gli studenti verso la buona pratica nella raccolta differenziata e allo stesso tempo alleggerire i costi del servizio mensa per le loro famiglie”.

La raccolta differenziata come un gioco, dunque, il cui meccanismo sarà molto semplice: ogni bottiglia di plastica, vetro e lattina portata direttamente all’ecocentro comunale all’interno di speciali e moderni eco-compattatori daranno diritto a un “ecopunto”, utile a ottenere in omaggio i buoni pasto della mensa scolastica.

L’iniziativa sarà presentata il prossimo 16 novembre in occasione delle elezioni del “Sindaco dei Ragazzi”.