Arriva da Barrali, piccolo centro a cavallo tra Parteolla e Trexenta a mezz'ora da Cagliari, un curioso esempio virtuoso per la gestione alternativa della raccolta differenziata.

Il progetto si chiama “La Grande Sfida Riciclona”, una gara fra cittadini che punta a premiare le migliori famiglie che adottano comportamenti sostenibili nel fare la raccolta differenziata e che accettano di essere costantemente monitorate.

L'iniziativa, al momento sperimentale, prevede l'impiego di eco-compatta rifiuti capaci di riconoscere e contare i rifiuti conferiti.

La particolarità di queste attrezzature, molto di modo nel nord Europa, è che nel ricevere bottiglie di plastica, vetro e lattine rilasciano in cambio uno scontrino riportante una sorta di punteggio, un punto ogni pezzo conferito e in seguito parametrato in base al numero dei componenti famigliari.

Gli “eco-punti” raccolti, serviranno per accedere alla fine dell'anno agli sconti in bolletta messi in palio con fondi di bilancio dall'Amministrazione Comunale, un totale di 104 bonus da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro di sconto in bolletta.

“Con questo progetto non compriamo rifiuti - ci tiene a precisare il Sindaco Fausto Piga - vogliamo premiare simbolicamente i comportamenti virtuosi delle famiglie che accettano di essere monitorate nel fare la raccolta differenziata”

Oltre agli sconti in bolletta, per tutti i cittadini del paese ci sono interessanti premi da sorteggiare.

Infatti, il prossimo 14 febbraio si svolgerà a Barrali, l'estrazione della “Lotteria Riciclona”, oltre sessanta i premi offerti dalle attività del territorio, sponsor del progetto civico che mira fra l'altro a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

Tra i premi più prestigiosi che la dea della fortuna assegnerà ci sono uno Smartphone, un fine settimana a Villasimius ed uno a Pula.