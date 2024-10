Zdenek Zeman è visibilmente contrariato dopo la sconfitta del Cagliari a Milan con il Milan per 3-1. L'ultimo gol rossonero, per altro, è arrivato su un rigore per fallo fischiato nettamente fuori dall'area: "Se mi è passata l'arrabbiatura? Più che altro mi dispiace - ha detto il boemo a Sky Sport -.

Mi dispiace, in questo momento giochiamo per salvarci e cerchiamo di fare di tutto. Sul 2-1 ci abbiamo provato e poi è normale che per una squadra che si deve salvare e salta tutto. Il rigore? Era fuori area, ma chi deve decidere ha visto in un altro modo. E' stato decisivo, saremmo stati ancora sul 2-1 e c'era da giocarsela".

E mentre Abate rispondeva alla domanda del giornalista di Sky che gli chiedeva se “era rigore”, Avelar è passato davanti alle telecamere mostrando il fotogramma del fallo sullo schermo del suo smartphone per togliere ogni dubbio.

In conferenza stampa, inoltre, un giornalista ha chiesto all’allenatore rossoblù se Roma è davvero la pizza più difficile, come ha detto Rudi Garcia. "Sì” ha risposto Zeman con un sorriso. “Quando non vinci per 10 partite è difficile dappertutto".