La Qualità della vita migliora in Sardegna in cinque province su otto rispetto allo scorso anno, addirittura Nuoro è balzata al primo posto in Italia per l'Ordine pubblico, seguita al secondo dall'Ogliastra, al quarto da Oristano e all'ottavo da Cagliari.

Sempre al primo posto si è collocata per il saldo della popolazione Olbia-Tempio, seguita dall'Ogliastra e dal nono posto di Nuoro. E' quanto emerso dall'indagine sulla qualità della vita nel 2015, pubblicata da Il Sole-24 Ore.

Il quotidiano ogni anno confronta le performance di vivibilità delle province tramite una serie di parametri suddivisi in sei capitoli d'indagine, ciascuno basato a sua volta su sei indicatori e su una graduatoria: Tenore di vita, Affari e Lavoro, Servizi ambiente salute, Popolazione, Ordine pubblico e Tempo libero.

Nella classifica generale Olbia Tempio è al 6/o posto, in salita rispetto al 20/o del 2014; Cagliari al 39/o (63/o); Nuoro al 43/o (50/o); Ogliastra al 50/o (58/o); Oristano al 59/o (68/o); Sassari al 67/o posto (era al 44/o) Carbonia-Iglesias al 87/o (77/o); Medio Campidano al 94/o (81/o). Nelle classifiche per settori Nuoro è prima in Italia fra le province più "tranquille": nella microcriminalità è prima, seconda per gli appartamenti svaligiati, 24/a per numero di rapine ogni centomila abitanti. Nel settore delle estorsioni è all'11/o; per le truffe e frodi informatiche al 22/o.

La provincia ai primi posti per il numero di librerie ogni centomila abitanti: è Cagliari, all'11/o; seguita da Nuoro al 21/o, e da Carbonia Iglesias, al 22/o. Ai vertici nella ristorazione si conferma, come lo scorso anno, Olbia-Tempio, seguita da Sassari al 14/o. Mentre per l'indice di sportività la prima sarda è Cagliari con il 12/o posto, Sassari al 36/o e Olbia Tempio all'83/o, invece Oristano, Nuoro, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra sono tutte oltre il 100/o.

Per il costo vantaggioso delle abitazioni al secondo posto si colloca Carbonia-Iglesias, seguita da Ogliastra e Oristano entrambe al terzo, Nuoro al 9/o. Per lo Spirito di iniziativa nel lavoro Olbia-Tempio è prima mentre penultima (109/o) Carbonia-Iglesias. Olbia in testa in Italia anche per la propensione ad investire. Per il Clima seconda nazionale è Sassari seguita al terzo posto da Carbonia Iglesias, ma fra i primi posti si trovano anche Oristano (7/o) e Cagliari (12/o).

E' nel medio classifica l'Isola per la longevità mentre per la velocità della giustizia (cause nuove e pendenti in%) prima è il Medio Campidano mentre Nuoro e Cagliari sono quart'ultima (107/o) e terz'ultima (108/o). Al primo posto l'Ogliastra per la densità demografica (abitanti per km quadrato): al 3/o Nuoro, 4/o Olbia-Tempio, 6/o Oristano, 14/o Medio Campidano, 20/o Sassari, 22/o Carbonia-Iglesias, 36/o Cagliari. Alto il tasso migratorio (prima Olbia Tempio) mentre per le separazioni e divorzi all'ultimi posto nazionale si trova il Medio Campidano.