In Barbagia continua a nevicare senza sosta. La Polizia stradale di Fonni consiglia di mettersi in viaggio solo se necessario.

“La Statale 389 Nuoro-Lanusei non è del tutto percorribile. All'uscita della galleria di Correboi è libera solo metà corsia, pertanto è difficile passare. Fino a Nuoro, invece, la strada è rimasta a tratti totalmente bloccata per alcune ore. Sono all’opera i mezzi spazzaneve. Attualmente la provinciale numero 7 Fonni-Desulo e la Tonara-Tascusi non sono percorribili”.