L’ordinanza della Provincia di Nuoro che vieta il traffico sulla strada provinciale 7 ai mezzi che superano le nove tonnellate, a causa di un tratto interessato da una frana, ha scatenato l’ira del sindaco di Desulo Gigi Littarru e dell’intera comunità.

Non possono circolare, dunque, i mezzi pesanti tra cui gli autobus dell’Arst che ogni mattina accompagnano circa 80 studenti a Fonni, Nuoro, Sorgono e Tonara.

“Si è attivato un movimento popolare che riunisce gli studenti pendolari e le rispettive famiglie, le aziende che hanno difficoltà di approvvigionamento per la limitazione ai mezzi pesanti e i lavoratori pendolari che si muovono con mezzi pubblici” dice il sindaco Littarru.

“È da anni che cerchiamo di portare all’attenzione degli enti competenti i problemi che riguardano la strada provinciale numero 7, ma le istituzioni hanno seguito altre priorità. Il paese è isolato. Stiamo valutando - conclude Littarru - se esistono le condizioni per far intervenire la magistratura e per contestare il reato di interruzione di pubblico servizio”.

Intanto, già nella serata di ieri a Desulo si è tenuta una riunione popolare che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e nell'occasione è stata promossa anche una raccolta di firme.

"Oggi, anzichè intervenire per risolvere il problema alla base, sistemando e mettendo in sicurezza la strada - si legge nel documento firmato dai cittadini - si decide di tagliare fuori dal mondo una comunità alla quale non solo si nega la possibilità di usufruire delle risorse che diano sviluppo e benessere, al contrario oggi ci si ritrova a dover resistere per sopravvivere nel proprio territorio".

I firmatari chiedono a gran voce al sindaco e all'amministrazione comunale di coinvolgere tutte le istituzioni ai più alti livelli, per evitare di continuare ad alzare il livello di esasperazione.