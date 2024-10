In Sardegna

E' in calo il numero degli sfollati nelle zone colpite dal ciclone “Cleopatra”. Secondo i dati raccolti dalla sala operativa della Protezione Civile attualmente sono 767, dei quali 270 in centri di accoglienza adibiti nelle scuole, nelle palestre, nelle parrocchie, in strutture alberghiere ed extra-albreghiere e 497 riparati in case private di parenti o conoscenti.