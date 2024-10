Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, a partire dalle 12 di domani, domenica 5 febbraio, e sino alle 12 di lunedì 6 febbraio, un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (codice giallo) sui bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappu, Tirso, Logudoro.

A partire dalle ore centrali della giornata di domani e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni sparse a carattere temporalesco sul settore occidentale dell'isola, con cumulti localmente elevati in 24 ore, venti inizialmente forti da nord-ovest in rinforzo fino a burrasca a partire dalla notte di domani sui versanti occidentali dell'isola, mareggiate lungo le coste esposte al maestrale.