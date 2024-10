Venerdì 11 novembre alle dalle ore 10,00 i Sindaci Sardi si troveranno a Cagliari, nella Piazza del Carmine, dalla quale, in corteo, si dirigeranno sotto il palazzo del Consiglio Regionale, per manifestare il loro disappunto alla Regione e al Governo per i vincoli imposti dal Bilancio Armonizzato.

I Sindaci Sardi, hanno elaborato un documento unitario contro i vincoli del bilancio armonizzato, ad oggi sottoscritto da oltre 260 Sindaci Sardi, moltissimi dei quali lo hanno approvato anche nei rispettivi Consigli Comunali.

I Sindaci chiedono di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione (risparmi di spesa) e di poter appaltare le opere pubbliche.

I Comuni Sardi, si trovano nell'inconcepibile situazione di avere fondi in banca, ma di non poterli utilizzare. Tali risorse, sono necessarie per amministrare i Comuni ed erogare servizi essenziali ai cittadini, quali ad esempio: il ripristino dei danni alluvionali, la sistemazione della viabilità urbana ed extraurbana, l'assistenza sociale e l'edilizia scolastica.

I Sindaci Sardi, consegneranno al Presidente Francesco Pigliaru ed ai Gruppi consiliari il documento unitario, confidando nell'accoglimento delle istanze presentate dai territori della Sardegna.