Uno spazio riservato alla sicurezza dell'autista del pullman. Ma i passeggeri? Sempre più ammassati all'interno dei mezzi di trasporto. E quindi a rischio contagio per il Covid. È la denuncia presentata dal Comitato dei pendolari di Dolianova per il servizio del Ctm.

"Non è una società privata - si legge in un comunicato di protesta - ma una Società per Azioni a totale capitale pubblico, e non dovrebbe permettere di riservare, quasi a volerla 'privatizzare', la parte anteriore perché possa essere usufruita per il viaggio degli autisti 'privilegiandoli' rispetto ai pendolari".

Il comitato ha segnalato il problema degli spazi agli interni dei bus anche alla Prefettura di Cagliari. Ma - spiega ancora - "non c'è stato alcun intervento".

E rincara la dose: "Si raccomanda tanto ai cittadini di seguire le misure anti Covid, ma in questo caso come mai tanto silenzio? Dov'è il controllo?". Il comitato ha già presentato domande, anche alla Regione, per una migliore distribuzione degli spazi all'interno dei pullman.