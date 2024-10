Utilizzare Taxi ed Ncc, attraverso un autorizzazione temporanea, per il trasporto di generi di prima necessità è la proposta formulata dal Consigliere regionale del Gruppo Misto, Roberto Caredda per fare in modo che le persone non escano di casa.

“Già altre Regioni d’Italia hanno adottato questa misura, precisando che si tratta di un’eccezione temporanea in attesa della fine dell’emergenza e che il suo fine non è quello di “specializzare” una categoria ad un nuovo servizio, ma di usufruire di ogni possibile aiuto disponibile per venir fuori prima da questa emergenza epidemiologica”, queste le parole di Caredda.

Un servizio che, a suo modo di vedere, “Dovrà tenere conto del rispetto delle norme di sicurezza, sia quelle legate all’emergenza Covid-19 sia quelle igienico sanitarie per il trasporto di generi alimentari”.

“Tale misura – prosegue Caredda – potrebbe essere positiva per chi effettua il servizio, per i piccoli produttori e commercianti che non hanno un servizio di consegne organizzato ed ovviamente per gli utenti che riceveranno la spesa a casa e che dunque ridurranno l’esposizione fuori dalla propria residenza”.

“La fase successiva – conclude – dovrà essere quella di coordinamento tra Comuni di riferimento e cooperative (o autonomi) di taxi ed ncc, per stabilire delle regole ed applicare nuove tariffe per il tipo di trasporto eccezionale”.