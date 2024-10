“Provvedere che tutti i parcheggi a pagamento dell’Azienda, anche quelli già affidati in gestione, siano resi utilizzabili gratuitamente sino alla fine dell’emergenza generata dal “Covid-19” ed in ogni caso almeno fino alla data del 13 di aprile, con eventualità di proroga del provvedimento”.

È questa la proposta formulata dal Consigliere comunale al Comune di Sassari Manuel Alivesi (Gruppo Misto) al nuovo commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Giovanni Maria Soro.

“La richiesta – specifica Alivesi –, sollecitata da più parti, è per venire incontro non solo ai parenti dei pazienti ospitati nelle strutture ospedaliere ma anche e soprattutto per alleggerire il già gravoso ed appesantito compito di tutti gli operatori ospedalieri, Addetti ai servizi di igiene, Amministrativi, O.O.S., Infermieri e Medici”.