"Alla Regione chiederemo di istituire un Assessorato per le zone interne, con competenze e risorse finanziarie proprie che possa dedicarsi alle politiche di sviluppo di questi territori ed a combattere lo spopolamento".

Lo annuncia il presidente della Confindustria nuorese, Roberto Bornioli, in vista del convegno "Un masterplan per le zone interne", promosso dall'associazione degli industriali, che si terrà a Fonni il 14 ottobre e al quale parteciperà in qualità di relatore, il presidente della Regione Francesco Pigliaru.

"Sarà la prima proposta che quel giorno come Confindustria avanzeremo al Presidente - ha spiegato Bornioli -. L'idea è in linea con quanto si fa a livello nazionale: in Basilicata esiste un Assessorato alle zone interne e anche l'Emilia Romagna ha istituito una task force per le zone interne. Persino in seno alla Presidenza del Consiglio esiste un Dipartimento per lo sviluppo dei territori svantaggiati. L'attivazione di un Assessorato ad hoc sarebbe un segnale forte da parte della Regione, di porre le zone interne tra le priorità politiche nei prossimi anni di legislatura", ha concluso Bornioli.

Nel corso del convegno saranno affrontati tutti i problemi delle zone svantaggiate. Dalla progressiva debolezza economica alla perdita di competitività, alla mancanza di infrastrutture e di politiche di sostegno nei vari settori dell'economia, dall'agroalimentare al turismo. In primo piano anche i tagli alla scuola, sulla salute, mobilità e banda larga.