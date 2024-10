E’ ancora ricoverata in rianimazione la madre F.S.,40 anni, residente a Marrubiu, colpita da un arresto cardiaco durante il parto cesareo.

La donna è stata ricoverata due giorni fa, alla trentunesima settimana di gestazione, al Policlinico di Cagliari, una delle due strutture sarde, assieme all'ospedale di Sassari, abilitata a gestire casi di parti prematuri.

Stando a quanto riferito da fonti ospedaliere, la donna è giunta con una vistosa emorragia che una volta in sala parto ha costretto i medici a praticare un cesareo per far nascere subito il bambino.

La donna, però, ha avuto un arresto cardiaco durato quattro minuti. Nonostante l’equipe medica sia riuscita a rianimare la madre portando a termine il parto, il bambino è morto quattro ore più tardi.

La quarantenne è stata ricoverata in rianimazione, dove si trova tuttora in condizioni stabili e non gravi.

Ieri mattina i medici del Policlinico di Cagliari hanno eseguito alcuni esami sul corpo del piccolo per accertare le cause del decesso, ma sono stati bloccati dall’arrivo dei carabinieri, il cui intervento è stato disposto dalla Procura di Cagliari, intervenuta dopo una denuncia presentata dal padre del bambino.