Una visita discreta e inattesa quella del procuratore della Repubblica di Tempio Domenico Fiordalisi al Comune di Arzachena e agli uffici del Consorzio Costa Smeralda a Porto Cervo, mercoledì mattina.

Fiordalisi, seguito da alcuni uomi dei carabinieri, avrebbe portato via dal Municipio e dal Consorzio faldoni di documenti il cui contenuto non è ancora stato svelato. Secondo alcune indiscrezione, il materiale sottrato al Municipio dai carabinieri riguarderebbe tutte le donazioni ricevute dall'amministrazione dal 2000 al 2013.

Il sindaco di Arzachena si dice sereno "non ero presente e non ho elementi per rilasciare ulteriori dichiarazioni. Sono sereno e attendo fiducioso l'operato dei magistrati."

Le perquisizioni, pare, potrebbero coinvolgere anche il villaggio del lusso di Harrods. Tra le persone coinvolte nell'indagine ci sarebbe anche un manager di Sardegna Resort, società che cura gli interessi immobiliari della Qatar Holding, e un dirigente del Comune di Arzachena. Per ora nessuno rilascia dichiarazioni.