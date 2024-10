Sono in campo da ieri, sotto la pioggia e in mezzo al fango che ha devastato il nord-est, gli uomini della Protezione civile di Galtellì.

L'emergenza maltempo che ha investito la Sardegna nelle ultime ore ha coinvolto anche il paese della Baronia, chiamando a compiere un duro lavoro gli operatori dell'associazione nata undici anni fa.

Nonostante l'emergenza in paese, una squadra si è comunque recata nella vicina Bitti per dare supporto a quello che è il centro maggiormente colpito dai disagi di questi giorni. Una scelta di generosità e solidarietà, spiegano, perché "il volontariato è puro amore nell'essere indispensabile (e soprattutto senza avere un centesimo di guadagno) per le nostre comunità".