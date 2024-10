Anche quest’anno, visto il successo registrato nel 2015, in occasione della Sagra del Vino la Pro loco di Atzara ripropone la seconda rassegna enologica del Mandrolisai.

L’iniziativa è rivolta a tutti i produttori vitivinicoli dei territori di Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo e Sorgono.

I campioni potranno essere consegnati dal 6 al 10 giugno presso presso il Punto Raccolta sito in Via Vittorio Emanuele 36 ad Atzara.

Gli stessi campioni divisi in 2 categorie, Amatori (produzioni sotto i 1000 lt) e Produttori (produzioni superiori ai 1000 lt), verranno esaminati da un panel di degustazione composto da esperti ed enologi delle più importanti cantine sarde.

La premiazione dei vincitori (verranno premiati i 3 migliori vini per ogni categoria) è in programma per l'11 giugno, dopo il convegno organizzato dalla Pro loco presso l'Aula Marte nei locali delle scuole medie di Atzara.

REGOLAMENTO RASSEGNA ENOLOGICA DEL MANDROLISAI 2016

Articolo 1

L’Associazione turistica Pro Loco Atzara e Il Comune di Atzara organizza la 2° Rassegna Enologica denominata “ Mandrolisai ”.

Articolo 2

La rassegna si propone di contribuire alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole di qualità, di stimolare le categorie interessate ad un ulteriore miglioramento dei prodotti e di orientare il consumatore nella scelta dei vini.

Articolo 3

Possono partecipare alla rassegna i produttori di vini che trasformano le uve nei comprensori dei comuni di: Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo e Sorgono.

Articolo 4

La rassegna si articola in due sezioni:

1. VINI ROSSI 2015: Amatori con produzioni inferiori ai 1000 lt;

2. VINI ROSSI 2015: Produttori con produzioni superiori ai 1000 lt;

Non sono ammessi:bianchi secchi, bianchi spumanti, rossi spumanti, bianchi comuni dolci, rossi comuni dolci, rosati.

Articolo 5

La quota di partecipazione è stabilita in € 10.00 per campione.

Articolo 6

L’organizzazione della rassegna provvederà a rendere anonimi i campioni. Verranno utilizzate bottiglie bordolesi perfettamente uguali e sigillate con tappo sintetico, fornite dall’organizzazione al momento della compilazione della domanda di partecipazione.

I campioni, in numero di due bottiglie per ciascun vino partecipante alla rassegna, dovranno essere consegnati presso il Punto Raccolta in Via Vittorio Emanuele n°36 ad Atzara dal 6/06/2016 al 10/06/2016 dalle ore 18.00 alle 20.00 accompagnati dalla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE disponibile presso la stessa sede.

Articolo 7

La commissione esaminatrice, una per ciascuna categoria, è formata da un presidente e da numero 5/6 esperti degustatori incaricati dall’organizz