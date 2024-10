Una rappresentanza della Pro loco di Ollolai si prepara a vivere l’atmosfera che il Palio degli asinelli di Alba, animato da un sano spirito di divertimento e di competizione, sa regalare a tutti i suoi visitatori.

La città della provincia di Cuneo ricambia, infatti, la grande ospitalità ricevuta nel luglio scorso dalla comunità del centro barbaricino, quando sbandieratori e musici del Borgo Moretta sono stati protagonisti della 15°edizione del Palio degli asinelli di Ollolai e la 13° di su Palu de sos Vichinados.

Reduci dunque dal grande successo dell’evento, domenica prossima, 2 ottobre, la delegazione della Pro loco respirerà nuovamente l’aria di festa di un palio nato quasi per burla, che divenne momento di rivalità tra i borghi albesi e che si sfidano ancor per accaparrarsi l’agognata vittoria.

La corsa degli Asini di Alba, che si sviluppa nel totale rispetto nei confronti degli animali, che nel passato rappresentava un bene prezioso, ha un unico obiettivo: il divertimento.

Oltre mille figuranti, tra cui nobili dame, cavalieri, armati, popolani e contadini, sfileranno tra le vie del centro tra squilli di trombe e rulli di tamburi, tra stendardi e bandiere, prima di emozionarsi per l’atteso Palio.

“Siamo felicissimi di poter partecipare alla corsa degli asini di Alba, è la prima volta – racconta il presidente della Pro loco Pierpaolo Soro -. Si tratta di un evento importante che richiama tantissimi turisti, così come accade a Ollolai per il nostro Palio, che ogni anno conferma di essere un importante appuntamento dell’estate in Sardegna".

"Alba è una città splendida, famosa per essere la patria della Nutella e per il tartufo bianco, che come noi – conclude Soro - vuole promuovere e valorizzare l’asinello, un animale importantissimo, dal carattere mite e sincero, amico dei bambini”.