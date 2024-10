Musica e balli sono gli ingredienti forti che rendono belle, colorate e suggestive le feste di piazza in Sardegna. A Esterzili, venerdì 29 luglio, non mancheranno di certo dal momento che la locale Pro Loco ha organizzato per l'ultimo weekend del mese la "Rassegna dell'Organetto", in programma per le ore 22 in Piazza Sant'Ignazio.

La serata, presentata da Francesca Melis e Roberto Tangianu, vedrà alternarsi sul palco le esibizioni di alcuni fra i più bravi organettisti e musicisti dell'isola che accompagneranno le danze della piazza fino a tarda notte. Bernardino Boi, Luca Cidu, Peppino Bande, Nicola Goddi, Walter Mameli, Paride Peddio, Jonathan della Marianna, Riccardo Congia, Gianuario Mugoni, Tore Delussu, Silvano Fadda, Carlo Crisponi, Carlo Boeddu, Antonello Farris, Roberto Tangianu, Stefania Manca, Mariantonietta Bosu, Guido Vercellino, Gianni Ore e Valentina Chirra. Questi i protagonisti della grande rassegna di Esterzili.

La manifestazione sarà resa ancor più interessante dalla presenza di gruppi folk provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e dal Messico. Suoni e danze provenienti da terre lontane, dunque, si sposeranno con le note e le melodie tipiche della tradizione musicale sarda in un incontro fra culture da non perdere e conservare nel cassetto dei ricordi. Appuntamento a Esterzili, sabato 29 maggio, per una indimenticabile Rassegna dell'Organetto!

.