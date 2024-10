La Pro Loco "Melkiorre Melis" di Bosa presenta la manifestazione Attoppa a camasinu!, un percorso enogastronomico per le vie del centro storico alla scoperta degli antichi sapori e profumi della tradizione culinaria locale.

L'evento avrà inizio mercoledì 17 agosto alle ore 18. I partecipanti alla manifestazione potranno gustare le pietanze bosane nelle numerose cantine che saranno inserite in un circuito che da Via Carmine proseguirà per Via E. Cugia, Via Santa Croce, corso Vittorio Emanuela II fino a terminare in Piazza Episcopio.

I soci della Pro Loco si occuperanno di distribuire pietanze tipiche, precedentemente preparate in laboratori a norma con le regole di igiene vigenti, accompagnate dai vini del territorio e dalla Malvasia. Il clima festoso sarà quello tradizionale dei camasinos bosani, con i canti a traggiu e il suono della chitarra. Ciascuna cantina sarà inserita nella mappa contenuta in un coupon, distribuito in vari punti del percorso, con un numero ed un nome che la identificherà.

La sagra, riproposta per il quarto anno, offre l'occasione di gustare i piatti poveri della cucina sarda e bosana in un ambiente caratteristico e unico, quello delle antiche contrade bosane. Nel centro medievale, dominato dal Castello dei Malaspina e accarezzato dal fiume Temo, andrà in scena una festa di assoluto interesse che arricchirà ulteriormente il calendario dell'estate bosana.

