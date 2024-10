Lo spopolamento è una delle gravi piaghe che sta colpendo molti paesi della Sardegna, in modo particolare quelli dell’interno. Molti giovani, spinti soprattuto dalla mancanza di opportunità di lavoro, decidono di abbandonare il loro paese natale per cercare fortuna altrove.

Ciò a discapito delle piccole comunità che, ogni anno e dati alla mano, vedono diminuire il loro numero di abitanti.

Di questo si parla nel libro “La primavera dei paesi- lo spopolamento dei paesi in Sardegna”, dell’Associazione Nino Carrus che ha l’intento di proporre, come recita anche il testo, “Idee, progetti e buone pratiche per la loro rinascita”. L’opera mette assieme saggi di diverse autori e autrici che illustrano, secondo il loro punto di vista, le varie “Cure” per combattere lo spopolamento.

L’appuntamento, in programma sabato 30 marzo alle 17.00, nella casa parrocchiale in piazza Santa Chiara a Cossoine, mette insieme, nell’organizzazione, la Fondazione di Sardegna il Comune amministrato dalla Sindaca Sabrina Sassu, la Pro loco guidata da Piero Foddanu e la Consulta giovanile della Presidente Carlotta Carboni.

All’incontro dibattito prenderanno parte, oltre gli autori e le autrici del libro, anche i sindaci e amministratori del territorio, esperti e appassionati. Al termine è previsto un dibattito e un momento ludico dove ognuno potrà dare la propria opinione sul tema. “Se anche tu hai a cuore il futuro dei piccoli centri sardi – si legge nell’invito –, partecipa all'evento e dacci la tua opinione!”.