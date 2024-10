Inizierà oggi la prima delle due giornate a Stintino dedicate alla tredicesima edizione del “Sardinia Film Festival”. Per La prima volta, la rassegna approda nella cittadina turistica che ospiterà proiezioni provenienti da Stati Uniti, Spagna, Belgio, Perù, Belgio, Francia, Germania, Brasile, Argentina e Italia e che saranno proiettate nel maxischermo di Piazzale Guardia Costiera.

L’evento clou sarà il convegno dedicato a “Cinema e territorio. Il cinema come industria sostenibile”, patrocinato dall’Anci Sardegna, che si terrà nella giornata di domana 9 luglio, alle 10.00, nella Sala conferenze del Mut, moderato dalla giornalista Gabriella Gallozzi.

All’incontro parteciperanno i sindaci dei cinque comuni coinvolti quest’anno nel circuito del Sardinia Film Festival (Villanova Monteleone, Alghero, Bosa, Stintino e Sassari), amministratori, politici, esperti di settore nazionali e internazionali.

Oltre a diversi rappresentanti di varie Film Commission italiane, invitato dall’organizzazione del festival, sarà presente il CEO della Russia Film Commission, Val Kupeev, che illustrerà le strategie dell’organizzazione da lui presieduta. Tra i temi che verranno affrontati, “i paesi in via di spopolamento in Sardegna”, e il cineturismo nel Sud-Italia, in modo particolare in Puglia.